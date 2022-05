Stutthof-Prozess in Itzehoe : KZ-Sekretärin Irmgard F.: Ähnliches Verfahren wurde eingestellt

Vor fünf Jahren wurde in Baden-Württemberg eine Ex-Kollegin von Irmgard F. vernommen. Der zuständige Ermittler schilderte jetzt in Itzehoe, warum er in Stuttgart empfohlen hatte, das Verfahren einzustellen.

Quickborn/Itzehoe | Im Prozess gegen die ehemalige Sekretärin im KZ Stutthof Irmgard F. hat das Landgericht Itzehoe am Dienstag (31. Mai) einen pensionierten Beamten des Landeskriminalamtes Baden-Württemberg zu einem ähnlichen Ermittlungsfall gehört. Der 63-jährige Zeuge aus Stuttgart berichtete, dass er 2016 und 2017 eine ehemalige Schreibkraft desselben Lagers bei D...

