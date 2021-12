Jysk, Edeka und Impfzentrum : Händler zeigen Flagge: Warum im Prisdorfer Einkaufszentrum wieder Leben ist

Edeka-Meyer hat die Ladenfläche des Marktkaufs übernommen, Jysk hat gerade eröffnet, und das Impfzentrum ist wiederbelebt – im Einkaufszentrum in Prisdorf brummt es wieder.

Prisdorf/Pinneberg | Totgesagte leben länger, heißt es im Volksmund. Vielleicht ist das nur ein Spruch. Für das Einkaufszentrum in Prisdorf am Peiner Hag stimmt es aber. Nachdem es so aussah, als würde das Center ausbluten, herrscht dort wieder das pralle Leben. Es dürfte ein Bekenntnis zum Standort sein, dass Edeka-Meyer die Ladenfläche des Marktkaufs übernommen...

