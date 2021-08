Kameradschaft und Zusammenhalt : Jugendwehr Tangstedt: Die Corona-Pause ist überstanden

Die Feuerwehr übernimmt eine wichtige Aufgabe in der Dorfgemeinschaft – um so glücklicher sind Jarne Schilke und Lena Struckmeier von der Jugendwehr Tangstedt, dass die Kameraden sich wieder treffen dürfen.

Tangstedt | Sie haben in der oberen Etage der Feuerwache einen wirklich schicken Treff bekommen. Frisch geweißte Wände, dunkelgebeizte Dachbalken, ein großzügiger Wandschrank statt eines „Kabuffs“ und sogar neues Mobiliar. Aber was nützt das alles, wenn man sich dort nicht treffen kann, weil Corona es nicht erlaubt? So erging es bis zum Juni dieses Jahres den 17 ...

