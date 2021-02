Jugend musiziert 2021 : Kamera ab für junge Talente aus Pinneberg

Die Musikschule Pinneberg zeichnete die Beiträge für den Regional- und Landeswettbewerb als YouTube-Videos auf.

Pinneberg | In dem langen Flur der Musikschule der Stadt Pinneberg warten zahlreiche junge Menschen. Viele sind in Begleitung ihrer Eltern gekommen. In ihren Händen halten sie – meist fest an den Körper gedrückt wie besonders wertvolle Schätze – Geigen, Gitarren un...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.