Rück- und Ausblick in Kummerfeld : 40 Jahre Ehrenamt: Im Sommer wird die Feuerwehr zur Feierwehr

Jubiläum der Jugend, neue Schutzkleidung und viele Einsätze: So ist die Freiwillige Feuerwehr Kummerfeld ins neue Jahr gestartet. Shz.de sprach dazu mit Wehrführer Marc-Oliver Peters und Jugendwart Torben Bürger.

Kummerfeld | Wenn die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Kummerfeld den Start ins Jahr 2022 in einem Wort zusammenfassen sollen, trifft es „stürmisch“ wohl am besten. In nur zwei Monaten rückten sie mit 25 Einsätzen bereits öfter aus als im gesamten vergangenen Jahr. Da waren es von Januar bis Dezember insgesamt nur 15 Mal gewesen. „Baum auf Straße“, „Tannen dro...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.