Im Doppelvierer mit Steuermann : Jasper König vom Elmshorner Ruder-Club ist Deutscher Junioren-Meister

Als zweite ERC-Starterin erreicht Jolina Westphal auf dem Baldeneysee im Doppelzweier den fünften und im Doppelvierer mit Steuermann den vierten Platz.

Elmshorn | Exakt 50 Jahre, nachdem 1971 mit Claas Krasemann letztmals ein Athlet des Elmshorner Ruder-Clubs Deutscher Jugendmeister wurde, war es am Sonntag, 27. Juni, wieder soweit: Jasper König triumphierte in Essen mit Ruderkameraden aus Ratzeburg sowie Kappeln im Leichtgewichts-Doppelvierer mit Steuermann der 15- und 16-jährigen B-Junioren. „Alle in unserem ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.