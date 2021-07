Springturnier in Pinneberg : Janne Friederike Meyer-Zimmermann richtet attraktives Turnier aus

Beim internationalen Springreitturnier CSI Hof Waterkant gehen 200 Reiter an den Start. Höhepunkt ist am Sonntag, 4. Juli, der Große Preis von Holstein.

Pinneberg | Nach einem lockeren Aufgalopp am Donnerstag, 1. Juli, geht es am Freitag, 2. Juli, in die Vollen. Mit dem internationalen Springreitturnier CSI Hof Waterkant wird auf der privaten Anlage von Janne Friederike Meyer-Zimmermann, die selbst zu den besten Springreiterinnen des Landes gehört, bis zum Sonntag, 4. Juli, echter Spitzensport vor den Toren Pinne...

