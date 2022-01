Schauspieler im Interview : Jaime Ferkic aus Heist spielt in der ZDF-Serie „Bergdoktor“ mit

Ab Donnerstag (20. Januar) laufen neue Folgen der Serie „Bergdoktor“ im ZDF. Mit dabei ist Jaime Ferkic aus Heist (Kreis Pinneberg). Mit shz.de hat er über seine Rolle und die Schauspielerei gesprochen.

Heist | Der Schauspieler Jaime Ferkic ist im beschaulichen Heist aufgewachsen. Er stand schon als Kind vor der Kamera und war schon damals an Filmsets unterwegs. 2009 zog es ihn dann nach Berlin. Unter anderem dürfte man Ferkic in der Rolle des Prinzen bei „Rapunzel“ in der ARD kennen. Jetzt steht der Norddeutsche beim „Bergdoktor“ vor der Kamera. Mit shz.de ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.