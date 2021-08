Bahnradsportler aus Wedel : Interview: So hat Leon Rohde die Olympischen Spiele in Tokio erlebt

Der 26-Jährige, der lange in Wedel lebte und inzwischen in Hamburg wohnt, spricht über seine Erlebnisse in Japan, den sechsten Platz in der 4000-Meter-Mannschaftsverfolgung sowie seine Ziele für die Zukunft.

Wedel | Mit dem Flieger aus Tokio kommend landete Leon Rohde am Montag (9. August) in Frankfurt am Main, wo er am Römer an einem offiziellen Empfang für die deutschen Olympioniken teilnahm. Am Abend flog der 26-Jährige weiter nach Hamburg, wo er am Flughafen Fuhlsbüttel von seiner Freundin abgeholt wurde. Anschließend nahm sich der Bahnradsportler, der in Wed...

