Inklusive Abfuhrkalender : Was gehört in die Biotonne? Kreis Pinneberg verschickt neue Abfallinfo

Im Heft für das Jahr 2022 wird auch die Recyclingstation Quickborn vorgestellt. Über 150.000 Haushalte bekommen Post.

Kreis Pinneberg | Die neue Abfallinfo vom Kreis Pinneberg ist da. In diesen Tagen landet das achtseitige Heft in den Briefkästen von insgesamt 154.000 Haushalten. Ein Wegweiser, um Müll richtig zu entsorgen. Dieses Mal wird in der Abfallinfo erklärt, was in die Biotonne gehört – und was nicht. Auf gar keinen Fall etwa Tüten aus kompostierbarem Plastik. Auch Sperrmül...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.