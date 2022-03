Schleswig-Holstein lockert : Diese Corona-Regeln gelten noch ab 3. April im Kreis Pinneberg

Ab dem 3. April fallen in Schleswig-Holstein und im Kreis Pinneberg fast alle Corona-Regeln. Im ÖPNV und in besonders geschützten Einrichtungen bleibt allerdings eine Maskenpflicht bestehen. Eine Übersicht.

Kreis Pinneberg | Die Landesregierung in Kiel hat am Dienstag angepasste Corona-Regeln für Schleswig-Holstein und damit den Kreis Pinneberg beschlossen. Über Sonntag (3. April) hinaus gelten weiterhin Masken- und Testpflichten in Einrichtungen für besonders vulnerable Personengruppen. Die Maskenpflicht gilt auch weiterhin im öffentlichen Personennahverkehr. Weiterle...

