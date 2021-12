Als Ersatz für Elmshorn : In Quickborn: Kreis Pinneberg erhält ab sofort eine zweite Impfstelle

Außer in Prisdorf wird es künftig auch in Quickborn eine offizielle Impfstelle des Landes geben. Die Termine sind bereits buchbar und auch der offizielle Start erfolgt zeitnah.

Kreis Pinneberg | Das ist eine Überraschung: Der Kreis Pinneberg erhält ab sofort eine weitere Impfstelle. Das hat Gesundheitsminister Heiner Garg (FDP) mitgeteilt. Die neue Impfstelle ist in Quickborn beheimatet und dient laut Ministerium als Ersatz für das jüngst beendete Angebot in Elmshorn. Betrieb soll am Freitag starten Bereits am Freitag (10. Dezember) sol...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.