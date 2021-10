Pinneberg : Feuer in Küche am Samstagmorgen

Die beiden Bewohner des Reihenhauses am Amselstieg wurden vorsichtshalber zur Beobachtung ins Krankenhaus gebracht. Die Feuerwehr begrenzte den Brand auf die Küche.

Pinneberg | In Pinneberg ist es am Sonnabend (2. Oktober) zu einem Küchenbrand gekommen. Dabei wurde gegen 8.40 Uhr in einem Endreihenhaus am Amselstieg eine Küchenzeile zerstört. Die Bewohner, ein älteres Ehepaar, wurden vorsichtshalber ins Krankenhaus eingeliefert. Nach Angaben von Pinnebergs Wehrführer Claus Köster, der sechs Minuten nach der Alarmierung al...

