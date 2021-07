Geld und Schmuck gestohlen : In Halstenbek und Ammersbek: Drei Männer nach Einbruchserie vor Gericht

Am Landgericht Itzehoe wird Angelo C., Jorge V. und Jeremias B. der Prozess gemacht. Die Anklageliste ist lang.

Itzehoe | Die drei Männer wirken angespannt, als sie in den Gerichtssaal geführt werden. Ja, vielleicht sogar ein wenig ängstlich. Gerade der jüngste von ihnen. Angelo C., Jorge V. und Jeremias B. sitzen bereits seit mehreren Monaten in U-Haft. Den chilenischen Staatsbürgern wird vorgeworfen, in halb Deutschland in mehrere Häuser eingebrochen zu sein und Geld ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.