Outdoor-Schach : Borstel-Hohenraden: Anwohner kritisieren Lärm der Figuren – und liefern Vorschläge

Seit Ende August gibt es in Borstel-Hohenraden eine Boulebahn und Outdoor-Schach. Anwohner allerdings sind vom Lärm genervt.

Borstel-Hohenraden | Für Denker und Strategen: Das riesige Schachbrett in der Gemeinde Borstel-Hohenraden lockt seit Ende August Groß und Klein an. Nicht die Kinder sind zu laut, die Figuren. Allerdings ist es den Anwohnern der Straße „Am Hof“ zu laut. „Nicht die Kinder sind zu laut, die Figuren“, erklärt ein Anwohner in der Einwohnerfragestunde der vergangenen Ge...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.