Corona im Kreis Pinneberg : Impfzentren: Termine in Quickborn und Prisdorf für vierte Spritze

Im Kreis Pinneberg geht es an die vierte Corona-Schutzimpfung. In den Impfzentren Prisdorf und Quickborn stehen ab sofort Termine dafür bereit. Der sogenannte Booster muss mindestens drei Monate her sein.

Kreis Pinneberg | Ab sofort (9. Februar) gibt es in den Impfzentren des Kreises Pinneberg – Quickborn und Prisdorf – die Möglichkeit, sich eine vierte Schutzimpfung gegen Corona abzuholen. Das teilt der Kreis Pinneberg mit. Booster muss drei Monate zurückliegen Die Voraussetzung ist, dass die dritte Impfung, der sogenannte Booster, mindestens drei Monate – also 9...

