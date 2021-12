Handball-Oberliga : Impfdurchbruch und Corona-Fall: Aufstiegsspiele des TSV Ellerbek verlegt

Sowohl das Duell der Männer am Sonnabend (11. Dezember) beim FC St. Pauli als auch die Partie der Frauen gegen die Hamburger wurden ins neue Jahr verlegt.

Ellerbek | Das hatte sich Nico Kibat anders vorgestellt: Mit den Handballmännern des TSV Ellerbek wollte der Trainer am Sonnabend in der Oberliga Hamburg/Schleswig-Holstein zum Spiel der Aufstiegsrunde auf dem Kiez beim FC St. Pauli antreten. Stattdessen bietet er um 10 Uhr ein freiwilliges Training für seinen Kader in der Harbig-Halle an. „Damit die Gelenke nic...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.