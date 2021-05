Corona-Reaktionsplan : Immer noch keine Klarheit bei Schulen im Kreis Pinneberg

Der Corona-Reaktionsplan soll Schülern mehr Präsenzunterricht ermöglichen. Im Kreis Pinneberg sind noch Fragen offen.

Kreis Pinneberg | Das Impftempo wurde jüngst erhöht, der Inzidenzwert sinkt weiter. Diese beiden Aspekte machen Mut, dass in den kommenden Tagen und Wochen wieder ein Stück Normalität zurückkehrt. Aktuell (Stand Dienstag, 4. Mai) gilt im Kreis Pinneberg noch die Corona-Notbremse. Sie dürfte allerdings am Freitag (7. Mai) enden. Inzidenzwert ist entscheidend Am Mo...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.