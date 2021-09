Stadt zieht Notbremse : Baustopp für Pinneberger Wohngebiet Hogenkamp Nord

Die Politik hat eine Veränderungssperre über das Wohngebiet Hogenkamp verhängt. Damit soll der Bau von Häusern verhindert werden, die nicht dem Charakter der Siedlung entsprechen.

Pinneberg | Es gibt in Pinneberg noch Siedlungen, die viel Charme haben. Beispielsweise im Hogenkamp Nord: weiträumige Grundstücke, Bungalows und viel Grün. Ein kleines Wohnparadies ist die sogenannte Oeltingsiedlung. Damit das so bleibt, hat die Politik am Dienstag (21. September) während des Ausschusses für Stadtentwicklung eine Veränderungssperre über das Gebi...

