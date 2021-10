Im Überblick : Das sind die kommenden Sport-Termine im Kreis Pinneberg

Fußball, Handball, Basketball, Volleyball und Tischtennis: Die Sport-Termine bis zum 4.10. für den Kreis Pinneberg im Überblick.

Kreis Pinneberg | In Hamburg und Schleswig-Holstein stehen die Schulferien an. In den kommenden zwei Wochen geht es somit vor allem in den hiesigen Sporthallen etwas ruhiger zu. Im Fußball ist hingegen normaler Betrieb und die Oberligisten SV Rugenbergen und Union Tornesch wollen in ihren Heimspielen wichtige Punkte einfahren. Basketball Floorball Fussball ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.