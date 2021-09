Amtsvorsteher entsetzt : Zahlreiche Fälle: Illegale Müllentsorgung ist ein großes Ärgernis in Appen

In Appen wird sowohl in der Feldmark als auch am Appener See illegal Müll entsorgt. Die Kosten trägt die Allgemeinheit.

Appen | Es ist eine Umweltsauerei: Müll und Bauschutt landen immer wieder in der Appener Feldmark. Wer diesen Müll illegal in Appen ablädt, weiß keiner. Es passiere aber leider häufiger, betont der Amtsvorsteher des Amtes Geest und Marsch Südholstein, Hans-Peter Lütje. Kein Wunder also, dass das Thema im Umweltausschuss der Gemeinde war. Auch interessant: ...

