Zeugensuche nach Müllentsorgung : Dämmwolle in Kummerfeld und Pinneberg illegal am Straßenrand abgelegt

Mehrere sogenannte „Big Bags“ und Müllsäcke mit Mineralölwolle wurden am Esinger Weg und im Ossenpadd entdeckt.

Avatar_shz von Johanna Ulrich

14. April 2021, 13:13 Uhr

Kummerfeld/Pinneberg | Die Polizei sucht Zeugen wegen der illegalen Entsorgung von Mineralwolle in Kummerfeld. Am Sonnabend (10. April) sind im Esinger Weg an der Überführung zur Autobahn 23 zwei große sogenannte Big Bags gefüllt mit dem gesundheitsschädlichen Dämmstoff entdeckt worden, teilt die Polizei mit.

Gesundheitsschädigendes Material

Die Polizei betont, dass Mineralwolle krebserregend sein kann und dementsprechend in speziellen Säcken oder Containern entsorgt werden muss. Dies solle immer über eine Entsorgungsfirma oder einen Werkstoffhof geschehen.

Recyclinghof Pinneberg Standort und Öffnungszeiten Ein Recyclinghof des GAB Umwelt Services ist im Hasenkamp 15, in Tornesch-Ahrenlohe zu finden. Bei Fragen sind die Mitarbeiter unter Telefon (0 41 20) 70 90 zu erreichen. Eine vorherige Kontaktaufnahme bei Sondermüllabgaben ist sinnvoll, heißt es seitens der GAB. Die Öffnungszeiten sind von Montag bis Mittwoch sowie Freitag von 7.30 bis 16.30 Uhr. Donnerstags ist der Hof von 7.30 bis 18 Uhr geöffnet, samstags von 8 bis 13 Uhr. Bei Abgabe von Dämmwolle soll diese in reißfesten Mülltüten abgegeben werden. Infos, was als Sondermüll gilt und über den Recyclinghof entsorgt werden muss, gibt es im Sondermüll ABC der Gab auf deren Website.

Auch in Pinneberg lagen am Montag (12. April) im Ossenpad vier der sogenannten Big Bags sowie neun Müllsäcke mit Mineralwolle, so die Polizei weiter.



Quelle: Polizeidirektion Bad Segeberg

Die Ermittler suchen in beiden Fällen Zeugen, die etwas zu den Entsorgungen gesehen haben. Hinweise nimmt der Ermittlungsdienst Umwelt der Autobahnpolizei Elmshorn unter Telefon (0 41 21) 4 09 20 entgegen.