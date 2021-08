Hotel Krupunder Park : Glimpfliches Ende: Erleichterung nach Küchenbrand in Rellingen

Drei Feuerwehren waren im Einsatz, doch das Feuer war schon so gut wie aus: „Die Mitarbeiter haben super reagiert“, sagt Geschäftsführerin Julia Luchting. Der Betrieb im Hotel geht normal weiter.

Rellingen | Eigentlich sollte es ein netter Grillabend werden – stattdessen gab es im Hotel Krupunder Park an der Altonaer Straße in Rellingen am Sonntagnachmittag (29. August) eine Evakuierung der etwa 25 Gäste und Angestellten und einen Feuerwehreinsatz: In der Küche war gegen 16 Uhr ein Grill in Brand geraten. Alarmiert wurden zur Sicherheit die beide...

