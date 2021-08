Gespräch über den Tod : Hospizdienst Pinneberg lädt zum Trauercafé ein

Der Hospizdienst Pinneberg lädt zum Trauercafé ein. Die Teilnahme ist kostenlos.

Pinneberg | Die Mitarbeiterinnen des Hospizdienstes Pinneberg laden für Sonnabend, 14. August, zum monatlichen Trauercafé ein. Dieses findet von 15 bis 17 Uhr in den Räumen der Lebenshilfe, Am Rathaus 10 in Pinneberg, statt. Es wird über die Erlebnisse der Betroffenen gesprochen und bei aller Wahrnehmung der Trauer oft auch herzlich gelacht. Menschen, die enge An...

