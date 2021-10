Heimat für Kunsthandwerker : Holger Badenski will mit Atelier in Kummerfeld durchstarten

Was tun, wenn der Job nicht mehr machbar ist? Wenn der Körper nicht mitmachen will? Auf der faulen Haut liegen ist für den Pinneberger keine Option. In Kummerfeld schlägt er daher jetzt neue Wege ein.

Kummerfeld | Manchmal kommt es anders als erwartet. So auch für Holger Badenski. Mit seinem Atelier in Kummerfeld will er jetzt neu durchstarten. Dabei wirkt Badenski – anders als einige Künstler – bescheiden, bodenständig, herzlich. „Ich bin Holger, wenn das für dich okay ist, können wir du sagen“, bietet er an. Das Atelier Der gelernte Möbeltischler hat l...

