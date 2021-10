Fußball-Oberliga Frauen : Hohe Heimpleite für SC Egenbüttel – Personalnot bei Union Tornesch

Während die Rellingerinnen am Sonntag (10. Oktober) dem Hamburger SV II mit 0:8 unterlagen, erreichten die Tornescherinnen zu elft ein 2:2-Unentschieden beim FC Bergedorf 95.

Kreis Pinneberg | Ein schnelles Wiedersehen gab es für sechs Oberliga-Fußballerinnen des SC Egenbüttel mit dem Hamburger SV II, in dessen Start-Elf fünf Spielerinnen standen, die schon am 12. September am Moorweg dabei gewesen waren. Vier Wochen, nachdem die Rellingerinnen in der zweiten Runde des Lotto-Pokals mit 1:9 (1:5) verloren hatten, unterlagen sie nun am Sonnta...

