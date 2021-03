Steigende Corona-Inzidenz : Shoppen nur mit Termin: Einzelhandel im Kreis Pinneberg wird eingeschränkt

Einzelhändler müssen aufgrund des Infektionsgeschehens auf Click-and-Meet umstellen. Keine Verschärfungen bei Schulen.

Kreis Pinneberg | Die in den vergangenen Tagen stetig gestiegene Corona-Inzidenz im Kreis Pinneberg sorgt nun dafür, dass künftig wieder verschärfte Regeln gelten. Wie Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) am Mittwochnachmittag (17. März) in Kiel mitteilte, muss der Einzelhandel im Kreis auf das sogenannte Click-and-Meet-Verfahren umstellen – also eine Terminbuchung i...

