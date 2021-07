Nach Regenfällen : Land unter auf Hof Waterkant: Feuerwehreinsatz bei Springturnier in Pinneberg

Die Reitanlage von Janne Friederike Meyer-Zimmermann war nach Regenfällen voll Wasser gelaufen. Die Feuerwehr kam zur Hilfe.

Pinneberg | Land unter herrschte am Donnerstag (1. Juli) auf Hof Waterkant in Pinneberg-Waldenau: Die Reitanlage, deren Name aus dem niederländischen übersetzt „Uferpromenade“ und aus dem niederdeutschen „Meeresufer“ bedeutet, konnte das viele Regenwasser nicht mehr aufnehmen. Besonders dramatisch war das insofern, als dass auf dem Reitgelände anlässlich des i...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.