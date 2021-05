Entlassungen bei Sana Kliniken : Hölck fordert: „Konzern muss angekündigte Entlassungen zurücknehmen“

Mehr als 1000 Mitarbeiter sollen entlassen werden. 51 davon im Kreis Pinneberg. Für den SPD-Politiker inakzeptabel.

Pinneberg/Elmshorn | Bis Ende 2021 will die Sana Kliniken AG mehr als 1000 Stellen an den Standorten in Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern abbauen. Betroffen sind vor allem Mitarbeiter aus dem Service und der Logistik. An den Standorten in Elmshorn und Pinneberg verlieren 51 Menschen dadurch ihren Job. Für Thomas Hölck ein „unwürdiger Umgang mit den Beschäft...

