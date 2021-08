Hockey, Handball, Fußball & Co. : Das ist das Programm des VfL Pinneberg am „Tag des Sports“

Geplant sind am 5. September Angebote auf dem Kunstrasenplatz, im Stadion, im Fahlt und im Sportzentrum. Der Stadtwerkelauf soll im Zuge der Aktion ebenfalls stattfinden.

Pinneberg | Deutliche Worte von Heidi Hammerschmitt-Klatt vom Fitnessstudio des VfL Pinneberg: „Es ist an der Zeit, nach der langen Corona-Pandemie den Sport wieder in den Fokus zu stellen. Wir konnten nicht so Sport treiben, wie wir wollten.“ Deswegen lädt der Traditionsverein für Sonntag, 5. September, zum „Tag des Sports“ ein. Normalerweise findet diese Aktion...

