Vier Fußball-Testspiele : Nur mit Hygiene-Konzept: Hier wird am Wochenende im Kreis Pinneberg gekickt

Am ersten Juni-Wochenende rollt in Pinneberg gleich zweimal sowie in Wedel und in Schenefeld jeweils einmal der Ball. Die zunächst geplante Partie von SuS Waldenau fällt aus.

Kreis Pinneberg | Ganz genau schauen die Verantwortlichen des Hamburger Fußball-Verbandes hin. Zwar dürfen ihre Mitgliedsvereine, die auf schleswig-holsteinischem Boden beheimatet sind, dank der zum 31. Mai in Kraft getretenen Corona-Lockerungen im Sport anders, als die im Hamburger Stadtgebiet angesiedelten Klubs, wieder Testspiele absolvieren. Doch die HFV-Offiziell...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.