Hermann-Löns-Weg/Kellerstraße : Nach Diskussion und Anwohner-Prostest: Rellingens B-Plan 72 steht

Streit um das Gewerbegebiet: In einer vierstündigen Marathonsitzung wurde die Aufstellung des Bebauungsplans beschlossen – Anwohner äußerten nochmals ihren Protest.

Rellingen | So viele Besucher wie am Dienstag, 16. November, konnten in Rellingen wohl selten bei einer Ausschusssitzung begrüßt werden – in der großen Aula der Caspar-Voght-Schule fanden jedoch alle Teilnehmer genügend Platz. Genügend Zeit zum Reden räumte der Ausschussvorsitzende Steffen Böhm-Rupprecht (CDU) allen Rednern ein: Er veränderte die Tagesordnung mit...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.