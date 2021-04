Kritik an Corona-Notbremse : Bürgermeister Jörg Singer: „Wissen selbst, was für Helgoland das Beste ist“

Er wolle die Helgoländer nicht in ihren Häusern einsperren müssen, weil in Pinneberg die Inzidenz steige, so Singer.

Helgoland | Die Null steht auf Helgoland. Trotz niedrigstem Inzidenzwert wird auf der zum Kreis Pinneberg gehörenden Hochseeinsel dennoch die Corona-Notbremse gezogen. Mitgefangen, mitgehangen sozusagen. Für Schulen und Kitas auf Helgoland ändert sich zwar vorerst nichts. Doch privat müssen sich die Bürger wieder weiter einschränken. Zwischen 22 und 5 Uhr morgens...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.