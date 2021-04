Pinneberg : Helene-Lange-Schule: Whiteboard-System ersetzt grüne Tafel

Damit können auch Video-Konferenzen abgehalten werden. Finanziert wurde das System durch 4500 Euro Spendengelder.

Pinneberg | Die DaZ-Klasse der Helen-Lange-Schule an der Elmshorner Straße in Pinneberg freut sich über ein Whiteboard-System, das als Ersatz für eine der letzten grünen Kreidetafeln in der Einrichtung eingerichtet worden ist. Es ermöglichte nicht nur den Zugang zu Lernprogrammen, die für die Sprachförderung von immenser Bedeutung sind, sondern kam auch während...

