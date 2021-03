Haushaltsloch : Fahltskamp in Pinneberg wird doch nicht umgebaut

Obwohl es Fördermittel von 139.820 Euro gegeben hätte, ist die Umgestaltung vom Tisch.

Pinneberg | Das Bauprogramm für die Umgestaltung der Straße Fahltskamp zwischen den Straßen An der Berufsschule und Lindenhof in Pinneberg ist vom Tisch. Das hat der Ausschuss für Stadtentwicklung in seiner virtuellen Sitzung am Dienstag (16. März) beschlossen. Die Mitglieder stimmten dagegen. Erneuerung der Straßenabläufe zunächst vorgesehen Geplant war un...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.