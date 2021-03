Einsatz der Polizei Hamburg : Drogenhandel mit Marihuana: 29-Jähriger in Pinneberg verhaftet

Die Polizeibeamten durchsuchten die Wohnung des Tatverdächtigen. Gegen ihn wurde zuvor bereits umfangreich ermittelt.

Pinneberg/Hamburg | Durchsuchungseinsatz in Pinneberg: Am Montagmorgen (29. März) ist ein 29-Jähriger wegen des Verdachts auf Drogenhandel „in nicht geringer Menge“ verhaftet worden. Das teilt die Polizei Hamburg mit. Der Tatverdächtige sitzt nun in Untersuchungshaft. Gegen den Tatverdächtigen wurde länger ermittelt Laut Polizei war bei dem Einsatz eine Spezialeinh...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.