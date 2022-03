Handball-Oberliga-HH/SH : TSV Ellerbek steht vor Doppelspieltag – Coach Kibat muss in Quarantäne

Die hiesigen Handballer müssen in der Aufstiegsrunde gegen SG Hamburg-Nord und den TSV Hürup auf Trainer Nico Kibat verzichten. Der Coach hat sich mit Corona infiziert.

Ellerbek | Können die Männer des TSV Ellerbek in der Aufstiegsrunde der Handball-Oberliga HH/SH eine prominente Rolle spielen? Erste Aufschlüsse darüber wird das Wochenende liefern, an dem der TSV Freitag (4. März) bei der SG Hamburg-Nord (20.30 Uhr, Tegelsbarg) antritt und am Sonntag (6. März) gegen den TSV Hürup (16 Uhr, Harbig-Halle) spielt. Auch interessa...

