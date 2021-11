Handball-Oberliga HH/SH : TSV Ellerbek setzt Erfolgsserie fort und erreicht die Meisterrunde

Das Team von Trainer Nico Kibat triumphierte am Sonnabend (6. November) mit 34:27 bei der HSG Marne/Brunsbüttel und hat damit den Klassenerhalt vorzeitig sicher.

Ellerbek | Mit dem fünften Sieg in Folge sicherten sich die Handballer des TSV Ellerbek schon am vorletzten Spieltag der Vorrunde die Teilnahme an der Meisterschaftsrunde der Oberliga HH/SH. „Das war die beste Saisonleistung“, sagte TSV-Trainer Nico Kibat nach dem 34:27 (19:14) bei der HSG Marne/Brunsbüttel. Der Coach war begeistert, mit welchem Elan sein Tea...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.