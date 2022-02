Handball-Oberliga HH/SH Frauen : Verletzung von Melina Dahms sorgt für Schock und Niederlage des TSV Ellerbek

Nachdem ihre beste Torschützin mit einer Platzwunde auf der Nase passen musste, verloren die Ellerbekerinnen am Sonnabend (19. Februar) mit 27:31 (15:16) bei der SG Todesfelde/Leezen.

Ellerbek | Die Handballerinnen des TSV Ellerbek waren am Sonnabend (19. Februar) in der Aufstiegsrunde der Oberliga Hamburg/Schleswig-Holstein auf einem guten Weg, sich bei der SG Todesfelde/Leezen für das 32:36 aus dem Hinspiel zu revanchieren. Nach offener ersten Halbzeit, in der die Gäste viele Torchancen ausgelassen hatten, waren sie nach der Pause mit 17:16...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.