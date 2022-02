Handball-Oberliga HH/SH : Zum Debüt von Stefan Wilhelm: TSV Ellerbek schlägt FC St. Pauli

Obwohl es nach einer mehr als zweimonatigen Wettkampfpause noch viele Fehler gab, gewann das Team von TSV-Trainer Nico Kibat am Sonnabend (26. Februar) sein Aufstiegsrunden-Spiel am Ende klar mit 29:21.

Ellerbek | Über zwei Monate Wettkampfpause ging auch an den Handballern des TSV Ellerbek nicht spurlos vorüber. Dass der Mannschaft in der Oberliga Hamburg/Schleswig-Holstein beim „zweiten“ Start in die Aufstiegsrunde gegen den FC St. Pauli dennoch ein sicheres 29:21 (16:13) gelang, freute Nico Kibat: „Die Jungs waren über die gesamte Zeit konzentriert und haben...

