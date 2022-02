Handball-Oberliga HH/SH Frauen : TSV Ellerbek: Gelingt in Todesfelde der erste Sieg in der Aufstiegsrunde?

Nach bisher zwei Niederlagen hofft TSV-Trainer Jens Molkow, dass am Sonnabend (19. Februar) im Auftritt bei der SG Todesfelde/Leezen die Revanche für das verlorene Hinspiel gelingt.

Ellerbek | In der Handball-Oberliga Hamburg/Schleswig-Holstein wird derzeit von den Mannschaften viel Improvisationsgeschick gefordert. Die Maßnahmen zur Abwehr und Eindämmung des Corona-Virus führten zum Jahresbeginn zu einer Saisonunterbrechung durch die Verbände. Hinzu kamen Spielverlegungen aufgrund positiver Testfälle in einigen Teams, so dass es zu keinem ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.