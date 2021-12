Stammspieler in der Oberliga : Eine Familie voller Handballer: Das ist Lasse Most vom TSV Ellerbek

In der Aufstiegsrunde treffen die Ellerbeker am Sonnabend (18. Dezember) auf den Altrahlstedter MTV. Der 19-jährige Kreisläufer spielt im Team von Trainer Nico Kibat eine wichtige Rolle.

Ellerbek | Sein kleiner Bruder Alex spielt in der A-Jugend-Bundesliga beim HSV Hamburg, sein großer Bruder Marten (24) in der 3. Liga bei der HG Hamburg-Barmbek. Den Ehrgeiz, irgendwann in einer höheren Liga mitzumischen, hat natürlich auch Handball-Talent Lasse Michael Most (19). „Ich mache mir aber keinen Druck“, sagt der Kreisläufer. Auch interessant: TSV ...

