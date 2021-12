Handball-Hamburg-Liga : TuS Esingen nimmt Revanche am TSV Uetersen – HSG Pinnau punktet

Während die Tornescher in der LMG-Halle lange zurücklagen, am Ende aber mit 29:25 triumphierten, trennten sich die HSG Pinnau und die HSG Elbvororte nach einem späten Siebenmeter mit einem 24:24-Unentschieden.

Kreis Pinneberg | In unschöner Erinnerung hatten die Hamburg-Liga-Handballer des TuS Esingen ihr letztes Spiel beim TSV Uetersen, das sie am 26. Januar 2020 mit 31:22 gewonnen, aber nachträglich durch eine Umwertung verloren hatten, weil Pascal Kühl nicht auf dem Spielberichtsbogen stand. Sieben der Akteure, die vor 678 Tagen im TuS-Kader waren, trugen am Sonnabend (4....

