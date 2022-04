Handball-Hamburg-Liga : Dezimierter TuS Esingen gewinnt Derby bei der HSG Pinnau deutlich

Obwohl vier Rückraumspiele fehlten, triumphierten die Tornescher am Sonnabend (2. April) mit 33:26 in Pinneberg. Auch die Halstenbeker TS/Blau-Weiß 96 Schenefeld gewinnt.

Kreis Pinneberg | Dem Spitzenreiter HSV Hamburg II unterlagen die Hamburg-Liga-Handballer der HSG Pinnau am 5. März erst in letzter Sekunde mit 23:24. Vier Wochen später setzte es nun am Sonnabend (2. April) ein 26:33 (10:16) gegen den TuS Esingen, der damit den zweiten Tabellenplatz erklomm. HSG-Coach Ingo Rohwetter übte Kritik an seinen Spielern, die „zurück in alte ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.