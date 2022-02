Handball-Hamburg-Liga : TuS Esingen erleidet Debakel im Topspiel beim HSV Hamburg II

Während die Tornescher beim Tabellenführer mit 30:42 untergehen, erreicht die HSG Elbvororte ein Unentschieden bei TH Eilbeck. Halstenbek/Schenefeld verliert das Derby beim Barmstedter MTV.

Kreis Pinneberg | Den richtigen Weg in den Katakomben der q.beyond Arena zu finden und nicht in der Eissport-, sondern in der Ballsporthalle zu landen, ist schwer. Welche Figur die Handballer des TuS Esingen auf Eis beim Schlittschuhlaufen abgegeben hätten, ist fraglich. Am Freitagabend gerieten sie aber auch auf dem für sie angestammten Parkett kräftig ins Schlingern....

