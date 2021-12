Handball-Hamburg-Liga : Trainer-Duell: Sören Stelling trifft auf Lehrmeister Mirco Demel

Wenn die HSG Elbvororte am Sonntag (12. Dezember) den TSV Uetersen empfängt, kommt es auch zu einem interessanten Vergleich auf den Trainerbänken. Die HSG Pinnau genießt am Sonnabend (11. Dezember) Heimrecht.

Kreis Pinneberg | Bei einer Austragung der Partie in der Halle Willhöden in Hamburg-Blankenese hätte er „die rund fünf Kilometer mit dem Fahrrad zurückgelegt“, erklärte Sören Stelling. Weil die Handballer der HSG Elbvororte aber am Sonntag (12. Dezember) in der Halle des Ernst-Barlach-Gymnasiums an der Wedeler Bergstraße zum Hamburg-Liga-Derby gegen den TSV Uetersen bi...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.