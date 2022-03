Handball Hamburg-Liga Frauen : Gut in Schuss: TSV Uetersen und TSV Ellerbek II feiern Kantersieg

Dass die Rosenstädterinnen den Altrahlstedter MTV Hamburg II mit 28:18 abfertigten, war laut Marc Neumann ihrer guten Abwehr zu verdanken. Der TSV-Trainer erklärt auch, warum seinem Team noch de Konstanz fehlt.

Kreis Pinneberg | Nur zwei Partien fanden am zweiten März-Wochenende in der Handball-Hamburg-Liga der Frauen statt – beide endeten mit einem Kantersieg eines Teams aus dem Kreisgebiet. So triumphierte der TSV Ellerbek II am Sonntag (13. März) mit 29:12 (17:4) beim HT Norderstedt II, wobei Merle Albrecht (sechs Tore) die beste Schützin war. Tags zuvor fertigte der TSV U...

