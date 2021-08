Impro-Theater Luv und Lee : Kulturkreis-Events: Heidi Guhr holt immer wieder bekannte Namen nach Kummerfeld

Theater bedeutet nicht immer Theater: Mit Luv und Lee holt sich der Kummerfelder Kulturkreis ein Improtheater auf die Bühne in der Bilsbek-Schule – Spontaneität als Unterhaltungskunst.

Kummerfeld | In der Hamburger Theaterszene werden sie von einigen für die Schnellsten und Besten gehandelt, die es zurzeit „improtechnisch“ in der Hansestadt gibt. Am Sonnabend, 14. August, um 19.30 Uhr kommt das Künstlertrio Mona Tawussi, Felix Schwarzbold und Musiker Sebastian Steinhardt vom Improvisationstheater Luv und Lee nach Kummerfeld in die Bilsbek-Schule...

