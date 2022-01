Wegen steigender Corona-Zahlen : Hamburger Handball-Verband verlängert Winterpause bis Ende Januar

Am Montagabend (10. Januar) entschied das HHV-Präsidium, dass in seinen Spielklassen, denen auch alle Teams aus dem Kreis Pinneberg angehören, die Saison 2021/22 erst am Wochenende 5./6. Februar fortgesetzt werden soll.

Kreis Pinneberg | Gute anderthalb Stunden wurde am Montagabend (10. Januar) von den Mitgliedern des erweiterten Präsidiums des Hamburger Handball-Verbandes das Für und Wider abgewogen. Am Ende der Unterredung stand fest: Ja, die Winterpause wird in allen HHV-Spielklassen bis zum Sonntag (30. Januar) verlängert. Am Wochenende 5./6. Februar solle der Spielbetrieb dann „...

