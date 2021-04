Folgen der Corona-Krise : Hamburger Basketball-Verband beschließt Abbruch der Saison

Für die Teams aus dem Kreis Pinneberg ist die Serie 2020/21 nun endgültig beendet. Es gibt weder Auf- noch Absteiger.

Kreis Pinneberg | Genau ein halbes Jahr ist es am Sonnabend, 1. Mai, her, dass in den Amateur- und Jugend-Ligen des Hamburger Basketball-Verbandes Punktspiele stattfanden. War das HBV-Präsidium „in den vergangenen Wochen noch frohen Mutes, wieder mit dem Spielbetrieb fortfahren zu können“, wie es Stephan Detgen als Vizepräsident Sportwesen ausdrückte, so gewann es nun ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.